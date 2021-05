Ruspe e cemento sulla spiaggia del commissario Montalbano | scatta la protesta

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ildifare la. Tra le dune di Donnalucata, a Scili (Rg), che insieme alla vicina località di Punta Secca rappresenta la città di Marinella nella fiction televisiva incentrata sulle indagini del celebre, sta per essere realizzato un nuovo stabilimento balneare. Prima lehanno spianato le dune, poi è apparso il. Associazioni ambientaliste e comitati locali hanno subito messo in guardia le autorità regionali e il Comune con una serie di appelli. E hanno organizzato una petizione online che in pochi giorni ha raccolto migliaia di adesioni. Prima dei residenti, ora di tanti turisti che sono arrivati negli anni sulle orme delcreato ...

Nazione_Massa : Muri, cemento, ruspe e una maxi idrovora Il fosso Poveromo diventerà un canale -

Ultime Notizie dalla rete : Ruspe cemento

L'HuffPost

Il leader della Lega , sui social, condivide alcune foto die operai in azione sul Lungotevere , una delle zone più suggestive della Capitale. Una bella colata di asfalto sugli storici ...Spontaneamente, sulle rovine della antica fabbrica e attorno alle moderne rovine didi un ...Da giorni centinaia di abitanti e attivisti intervengono in prima persona per fermare le...Le dune di Scili spianate per la costruzione di un nuovo stabilimento. Ambientalisti e comitati locali lanciano petizione ...Una nuova accelerazione ha segnato negli ultimi giorni la lunghissima battaglia per il Lago Bullicante all’ex Snia di Roma. Un conflitto iniziato nel 1992, quando dopo un abuso ...