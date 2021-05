Ratchet & Clank: Rift Apart: le opzioni di accessibilità stanno facendo felici i giocatori disabili – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) Durante la presentazione dello State of Play Insomniac Games ha presentato anche le opzioni di accessibilità, che stanno facendo felici i giocatori disabili.. Durante la presentazione dello State of Play Insomniac Games non ha solo presentato il gameplay e l’eccezionale comparto tecnico di Ratchet & Clank: Rift Apart. Lo sviluppatore americano, infatti, ha descritto anche le opzioni di accessibilità che ha intenzione di inserire nel gioco finale. Tutte informazione che non potevano che far felici i giocatori con disabilità e non. Sony si sta dimostrando sempre più sensibile all’inclusività dei suoi ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) Durante la presentazione dello State of Play Insomniac Games ha presentato anche ledi, che.. Durante la presentazione dello State of Play Insomniac Games non ha solo presentato il gameplay e l’eccezionale comparto tecnico di. Lo sviluppatore americano, infatti, ha descritto anche lediche ha intenzione di inserire nel gioco finale. Tutte informazione che non potevano che farcontà e non. Sony si sta dimostrando sempre più sensibile all’inclusività dei suoi ...

misteruplay2016 : Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 sarà più accessibile e i giocatori disabili elogiano il gioco - lovelymiyukii : Io me li merito i funko di ratchet & clank piango - 4GameHz1 : RATCHET & CLANK RIFT APART È L’ICONA DELLA NEXT-GEN! #ratchetandclankriftapart @insomniacgames @PlayStationIT - marachute30 : è giunto il momento di giocare ratchet & clank - Stoupwhiff : Fin dal suo primo annuncio, Ratchet & Clank: Rift Apart ha colpito pubblico e critica per il suo comparto tecnico e… -