Progetto europeo comune di difesa dei Contribuenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Un destino comune soffia sull’Europa. Tra l’italiana ConferderContribuenti e la francese Association Aide Enterprise nasce un Progetto bilaterale per la difesa dei Contribuenti. Il piano di lavoro è stato partecipato in videoconferenza al vice presidente dell’Assemblea nazionale francese, Sylvain Waserman, deputato e componente della Commissione “Affari Esteri”. Raffaele Panico (Foto copertina da sinistra, Carmelo Finocchiaro, Brigitte Vitale, Sylvain Waserman) Il Progetto verrà esteso oltre la Francia e l’Italia, anche ad altri Paesi europei, in questo periodo di estrema criticità economica e sociale che l’emergenza pandemia ha indotto. Si prevede, tra l’altro, il varo di una Carta europea per i Diritti degli indebitati. La lungaggine delle procedure fallimentari, le aste giudiziarie, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Un destinosoffia sull’Europa. Tra l’italiana Conferdere la francese Association Aide Enterprise nasce unbilaterale per ladei. Il piano di lavoro è stato partecipato in videoconferenza al vice presidente dell’Assemblea nazionale francese, Sylvain Waserman, deputato e componente della Commissione “Affari Esteri”. Raffaele Panico (Foto copertina da sinistra, Carmelo Finocchiaro, Brigitte Vitale, Sylvain Waserman) Ilverrà esteso oltre la Francia e l’Italia, anche ad altri Paesi europei, in questo periodo di estrema criticità economica e sociale che l’emergenza pandemia ha indotto. Si prevede, tra l’altro, il varo di una Carta europea per i Diritti degli indebitati. La lungaggine delle procedure fallimentari, le aste giudiziarie, ...

IratxeGarper : L’Europa è il nostro futuro, e deve partire dai cittadini per una maggiore equità e giustizia, più integrazione e i… - andreabettini : Alle 20.45 su RaiNews24 in #FUTURO24 parleremo di satelliti: ??Gli stabilimenti di @Thales_Alenia_S per integrazione… - italiaserait : Progetto europeo comune di difesa dei Contribuenti - PinoJazzing : @fabtrenti @Gitro77 @Lurlooo Leggi il libro 'Diario Europeo ('48 - 69')' di Altiero Spinelli. Potresti capire che l… - AldoSciara : RT @IratxeGarper: L’Europa è il nostro futuro, e deve partire dai cittadini per una maggiore equità e giustizia, più integrazione e investi… -