Politici, sì, ma anche imprenditori: ecco chi è in conflitto di interessi in Italia (Di lunedì 3 maggio 2021) Chi sostiene che i Politici in Italia non facciano nulla si sbaglia: semplicemente i Politici fanno altro rispetto alla politica. Non esiste schieramento politico o ideologia capace di superare l'individualismo e il senso d'affare dei nostri Politici che forse si difenderebbero dicendo che sono solo stakanovisti. ecco una compendio di pochi casi, i più eclatanti, di Politici diversamente indaffarati. Politici e imprenditori: il dilemma della scelta Il nome di Matteo Renzi non può non comparire anche in questa particolare classifica. Già criticato per il caso doppia poltrona-doppio stipendio, il politico fiorentino è un po' tutto: conferenziere, giornalista per una testata araba e pura imprenditore. Pare infatti che abbia inaugurato la ...

