Plogging | lo sport che fa bene al corpo e all’ambiente

Esiste uno sport che fa bene al corpo e all'anima, ma soprattutto fa bene all'ambiente: si corre, in un parco urbano o nelle zone verdi della città, e si raccolgono i rifiuti. Si tratta di un allenamento in piena regola che però, oltre a rimettere in sesto noi, protegge e preserva la terra che abitiamo. Praticare questa attività risulta piuttosto semplice per chi è già appassionato di jogging, in caso contrario si può optare anche per una camminata veloce. La cosa importante è che durante la sessione sportiva ci si fermi a raccogliere la spazzatura abbandonata per le strade e per i viali del parco. La tendenza arriva direttamente dalla Svezia, ma ha conquistato il mondo intero, e oggi è praticata anche nel nostro Paese.

