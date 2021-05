Perché il mondo dell’informazione deve ricordare i suoi eroi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 maggio 2021) Anche ilha iGiusti: sono i gornalisti che sono stati privati della libertà o hanno perso la vita per riferire la verità. I nomi sono parecchi: Liu Xiaobo, autore della Carta 08, imprigionato e vincitore del premo Nobel per la pace. O il blogger saudita Raif Badawi, condannato nel 2014 a mille frustate per aver difeso il dialogo tra le fedi. O ancora, Anna Politkovskaja, la reporter russa uccisa per le sue inchieste che hanno messo in imbarazzo il Cremlino di Vladimir Putin. Per questo motivo, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa (il 3 maggio), dedicata all’idea di informazione come Bene Pubblico, la Fondazione Gariwo, ha invitato i direttori delle testate giornalistiche italiane, insieme ai rappresentanti della Stampa Estera a Milano, per una visita guidata al Giardino dei Giusti ...