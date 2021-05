Pandemia, Istat: nel 2020 almeno 99mila decessi in più (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Nel 2020 la Pandemia da Covid-19 ha prodotto effetti non soltanto, per quanto prevalentemente, sulla mortalità ma anche sulla mobilità residenziale interna e con i Paesi esteri, arrivando a incidere persino sui comportamenti riproduttivi (nell’ultimo mese dell’anno) e nuziali. Ne scaturisce un quadro globale, già di per sé fortemente squilibrato da dinamiche demografiche deboli sul versante del ricambio della popolazione, nel quale le stesse problematiche risultano accentuate e moltiplicate”. È quanto emerge dal Report Istat Indicatori demografici 2020. Alla luce di dati molto consolidati che coprono tutto il 2020 ma che per il momento sono da considerarsi provvisori, le nascite – si legge – “risultano pari a 404mila mentre i decessi raggiungono il livello eccezionale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Nellada Covid-19 ha prodotto effetti non soltanto, per quanto prevalentemente, sulla mortalità ma anche sulla mobilità residenziale interna e con i Paesi esteri, arrivando a incidere persino sui comportamenti riproduttivi (nell’ultimo mese dell’anno) e nuziali. Ne scaturisce un quadro globale, già di per sé fortemente squilibrato da dinamiche demografiche deboli sul versante del ricambio della popolazione, nel quale le stesse problematiche risultano accentuate e moltiplicate”. È quanto emerge dal ReportIndicatori demografici. Alla luce di dati molto consolidati che coprono tutto ilma che per il momento sono da considerarsi provvisori, le nascite – si legge – “risultano pari a 404mila mentre iraggiungono il livello eccezionale ...

