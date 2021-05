Palermo-Teramo, Guana: “Filippi un uomo vero, ha un merito. Della città ricordo una cosa” (Di lunedì 3 maggio 2021) A Palermo esperienza positiva, potevi sempre contare sull'apporto Della città.Queste le parole di Roberto Guana, ex centrocampista del Palermo e attuale vice tecnico del Teramo. La formazione guidata da Massimo Paci sarà la prima avversaria dei rosanero nell'esordio playoff, ultima possibilità per gli uomini di Giacomo Filippi di ottenere la promozione in Serie B. Il classe '81 ha sottolineato in primissimo il coraggio dimostrato proprio dall'allenatore del Palermo - ormai ex vice di Roberto Boscaglia - di accettare l'incarico di guidare la franchigia Della 'Favorita' fino al termine Della stagione corrente.Una scelta difficile - a detta dello stesso Guana -, che ha parlato così Della ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) Aesperienza positiva, potevi sempre contare sull'apporto.Queste le parole di Roberto, ex centrocampista dele attuale vice tecnico del. La formazione guidata da Massimo Paci sarà la prima avversaria dei rosanero nell'esordio playoff, ultima possibilità per gli uomini di Giacomodi ottenere la promozione in Serie B. Il classe '81 ha sottolineato in primissimo il coraggio dimostrato proprio dall'allenatore del- ormai ex vice di Roberto Boscaglia - di accettare l'incarico di guidare la franchigia'Favorita' fino al terminestagione corrente.Una scelta difficile - a detta dello stesso-, che ha parlato così...

