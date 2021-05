Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 maggio 2021

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 maggio 2021) Vediamo l’diFox del 3. Cari amici di NonSoloRiciclo, inizia una nuova settimana carica di promesse e di sorprese e noi, come sempre, vi sveliamo tutti i segreti delle stelle. Volete sapere come saranno l’amore, la fortuna e il lavoro in questo Lunedì di primavera inoltrata? Tutte le risposte le trovate di seguito, con l’disegno per segno. Buona lettura e buon inizio di settimana a tutti voi!Fox 3, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: siete un po’ pigri, probabilmente avete bisogno di nuovi stimoli in amore. Andrà meglio non appena Venere entrerà nel segno Fortuna: è un momento di riflessione Lavoro: sta andando sempre meglio e non dovrete ...