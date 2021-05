Non solo Renzi: il (lungo) elenco dei parlamentari con doppi incarichi (e doppi stipendi) (Di lunedì 3 maggio 2021) Non c’è soltanto Matteo Renzi nell’elenco, in verità molto lungo, degli onorevoli che nonostante gli impegni in Parlamento non hanno perso occasione per collezionare altri incarichi e, ovviamente, altri stipendi. Mentre l’ex Rottamatore è fresco di inaugurazione della Ma.Re., società di consulenze che porta il suo nome, ecco comparire su l’Espresso la lista di tutti i parlamentari, ben 196, che nel corso della legislatura “hanno avviato imprese o assunto cariche in consigli di amministrazione. O, semplicemente, non hanno mai sospeso i loro affari”. Regole precise in merito, d’altronde, in Italia non ce ne sono. “Conflitto di interesse” resta espressione sgradevole, da evitare se possibile, con tanto di retromarcia del M5s, che prometteva guerra alla casta prima di trasformarsi in ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 3 maggio 2021) Non c’è soltanto Matteonell’, in verità molto, degli onorevoli che nonostante gli impegni in Parlamento non hanno perso occasione per collezionare altrie, ovviamente, altri. Mentre l’ex Rottamatore è fresco di inaugurazione della Ma.Re., società di consulenze che porta il suo nome, ecco comparire su l’Espresso la lista di tutti i, ben 196, che nel corso della legislatura “hanno avviato imprese o assunto cariche in consigli di amministrazione. O, semplicemente, non hanno mai sospeso i loro affari”. Regole precise in merito, d’altronde, in Italia non ce ne sono. “Conflitto di interesse” resta espressione sgradevole, da evitare se possibile, con tanto di retromarcia del M5s, che prometteva guerra alla casta prima di trasformarsi in ...

