Nibali | il Giro d’Italia avrà il suo protagonista

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il2021, che partirà sabato 8 maggio da Torino, recupera uno dei suo protagonisti. Vincenzoha infatti annunciato la sua partecipazione alla corsa rosa dopo l’operazione per la riduzione della frattura al polso destro rimediata in allenamento lo scorso 14 aprile a Ligano.è pronto al rientro? Lo staff medico che ha operato il corridore siciliano ha datonil via libera alla ripresa dell’attività agonistica come confermato dagli esami radiografici. Lo Squalo ha fatto di tutto per esserci per esserci, allenandosi da solo per nove giorni a Livigno. sempre con uno speciale tutore in carbonio protezione del polso destro e preparato da Fabrizio Borra, il fisioterapista di Pantani e di Alonso. La Tek-Segafredo, sarà composta da Mollema, Ciccone, Brambilla, Mosca, Moschetti, Kort e ...