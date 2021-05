MotoGP test Jerez, Vinales: 'Questa giornata mi ha ridato fiducia' (Di lunedì 3 maggio 2021) In questo lunedì successivo al Gran Premio di Spagna del Motomondiale, squadre e piloti della classe regina si sono fermati sul circuito di Jerez de la Frontera per una giornata di test. Tra i piloti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) In questo lunedì successivo al Gran Premio di Spagna del Motomondiale, squadre e piloti della classe regina si sono fermati sul circuito dide la Frontera per unadi. Tra i piloti ...

SkySportMotoGP : ?? In Spagna #MotoGP in pista per i #JerezTest ???? Tutti gli aggiornamenti #SkyMotori #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Bagnaia: 'Stiamo trovando la costanza giusta. Il titolo? È presto per pensarci' #SkyMotori #SkyMotoGP - seegertime : RT @gponedotcom: Honda apre la bocca di fuoco: a Jerez nuovo cupolino sulla Rc213V: FOTO - Pol Espargarò ha provato una carena inedita nei… - motomatters : RT @gponedotcom: Honda apre la bocca di fuoco: a Jerez nuovo cupolino sulla Rc213V: FOTO - Pol Espargarò ha provato una carena inedita nei… - infoitsport : MotoGP, Test Jerez: Vinales il più veloce alle 13 -