Morto dj modenese in Francia. Fermata la compagna, che nega le accuse (Di lunedì 3 maggio 2021) Una coltellata al fianco gli sarebbe stata fatale. È giallo in Francia sulla morte di Davide Masitti, in arte 'Da Frikkyo', dj 49enne, originario di Modena, Morto martedì scorso nel piccolo paese di Saint Michel de Castelnau, dove si era trasferito da due anni, per motivi di lavoro, con la compagna e i due figli. A riportare la notizia è "il Resto del Carlino". L'allarme ai soccorritori è stato dato martedì sera alle 23.30 circa. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato colpito da un'unica coltellata al fianco mentre si trovava nella sua villetta. La compagna sarebbe in custodia con l'accusa di 'violenza volontaria'. Secondo gli inquirenti avrebbe colpito il 49enne con un fendente, ma senza l'intenzione di ucciderlo. Stando a quanto riferisce il quotidiano locale d'Oltralpe 'Sudouest', la donna avrebbe ...

