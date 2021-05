Masters 1000 Madrid 2021: Fognini torna in campo dopo Barcellona. Esordio insidioso per Karatsev, c’è Alcaraz (Di lunedì 3 maggio 2021) Seconda giornata per il Masters 1000 di Madrid e proseguono i match del primo turno. In casa Italia c’è attesa per il match di Fabio Fognini, che torna in campo dopo i fatti di Barcellona, dove fu squalificato per alcune offese rivolte al giudice di linea. Il nativo di Arma di Taggia affronterà lo spagnolo Carlos Taberner, giustiziere di Lorenzo Musetti nell’ultimo turno delle qualificazioni, in un match nel quale il ligure parte con i favori del pronostico, ma che deve evitare di sottovalutare. Una vittoria regalerebbe a Fognini un derby azzurro contro Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria dell’ATP di Belgrado. Sulla terra rossa serba il romano aveva sconfitto in finale il russo Aslan Karatsev, uno dei protagonisti ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Seconda giornata per ildie proseguono i match del primo turno. In casa Italia c’è attesa per il match di Fabio, cheini fatti di, dove fu squalificato per alcune offese rivolte al giudice di linea. Il nativo di Arma di Taggia affronterà lo spagnolo Carlos Taberner, giustiziere di Lorenzo Musetti nell’ultimo turno delle qualificazioni, in un match nel quale il ligure parte con i favori del pronostico, ma che deve evitare di sottovalutare. Una vittoria regalerebbe aun derby azzurro contro Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria dell’ATP di Belgrado. Sulla terra rossa serba il romano aveva sconfitto in finale il russo Aslan, uno dei protagonisti ...

