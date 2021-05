Lodo Guenzi come Fedez: “Esponenti Rai ci impedirono di portare coppie gay sul palco, dissero che era sconvolgente” (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez con l’audio delle telefonata con la vice presidente di Rai 3 ha scoperchiato il vaso di Pandora. A quanto pare il suo non è un caso isolato. Oggi Lodo Guenzi intervistato da Mattia Marzi per Il Messaggero ha raccontato che nel 2015 degli Esponenti Rai impedirono a Lo Stato Sociale di portare delle coppie LGBT sul palco. “Ci siamo scritti l’altra notte, dopo il suo discorso al Concertone. Gli ho detto che ero molto contento, perché quello è un contesto dal quale bisogna mandare messaggi che devono incidere sulla società. E lui lo ha fatto. Anche noi de Lo Stato Sociale nel 2015 dovemmo lottare contro la censura, lì. Volevamo portare cinque coppie omosessuali con noi sul palco, si sarebbero ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 maggio 2021)con l’audio delle telefonata con la vice presidente di Rai 3 ha scoperchiato il vaso di Pandora. A quanto pare il suo non è un caso isolato. Oggiintervistato da Mattia Marzi per Il Messaggero ha raccontato che nel 2015 degliRaia Lo Stato Sociale didelleLGBT sul. “Ci siamo scritti l’altra notte, dopo il suo discorso al Concertone. Gli ho detto che ero molto contento, perché quello è un contesto dal quale bisogna mandare messaggi che devono incidere sulla società. E lui lo ha fatto. Anche noi de Lo Stato Sociale nel 2015 dovemmo lottare contro la censura, lì. Volevamocinqueomosessuali con noi sul, si sarebbero ...

