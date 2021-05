Kourtney Kardashian e Travis Baker, la strana coppia che fa impazzire il web (Di lunedì 3 maggio 2021) Della love story tra Kourtney Kardashian e Travis Barker si vociferava da anni. E’ dal 2017 che i due vengono legati insieme, lui è anche comparso spesso nel reality Al passo con i Kardashian. Un’amicizia di lunga data, Travis e Kourtney sono vicini di casa a Calabasas. I figli si frequentano, le amicizie si incrociano e alla fine è sbocciato l’amore. Tra foto hot e fughe romantiche Nonostante appunto il gossip li volesse insieme da un pezzo, i due hanno ufficializzato la relazione solo a inizio 2021. Da allora sui social c’è stato un crescendo di scatti piccanti e effusioni sbandierate ai quattro venti. I follower apprezzano e si sono già appassionati a questa insolita liaison. Kourtney che bacia Travis con ardore, Travis che la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Della love story traBarker si vociferava da anni. E’ dal 2017 che i due vengono legati insieme, lui è anche comparso spesso nel reality Al passo con i. Un’amicizia di lunga data,sono vicini di casa a Calabasas. I figli si frequentano, le amicizie si incrociano e alla fine è sbocciato l’amore. Tra foto hot e fughe romantiche Nonostante appunto il gossip li volesse insieme da un pezzo, i due hanno ufficializzato la relazione solo a inizio 2021. Da allora sui social c’è stato un crescendo di scatti piccanti e effusioni sbandierate ai quattro venti. I follower apprezzano e si sono già appassionati a questa insolita liaison.che baciacon ardore,che la ...

Graziel28460337 : RT @ludoesposito_: il modo in cui guardo Giulia e vedo Kourtney Kardashian? KK I SEE YOU???? #giuliasalemi #prelemi - ludoesposito_ : il modo in cui guardo Giulia e vedo Kourtney Kardashian? KK I SEE YOU???? #giuliasalemi #prelemi - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Una Kardashian innamorata: scatti bollenti dalle vacanze di Kourtney con il batterista dei Blink 182 #kourtneykardas… - manulamanuz57 : RT @MediasetTgcom24: Una Kardashian innamorata: scatti bollenti dalle vacanze di Kourtney con il batterista dei Blink 182 #kourtneykardas… - Alessan56567111 : RT @MediasetTgcom24: Una Kardashian innamorata: scatti bollenti dalle vacanze di Kourtney con il batterista dei Blink 182 #kourtneykardas… -