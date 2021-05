Isola Dei Famosi | chi sarà l’eliminato di questa sera | i sondaggi

(Di lunedì 3 maggio 2021)Dei: chidi? in nomination ci sono Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. Vediamo insieme cosa dicono iDei: chitra Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò? ecco iandrà in onda un’altra puntata dell’Dei. Quest’anno il reality sta avendo un discreto successo, soprattutto grazie alle novità diedizione. In primis la conduzione di Ilary Blasi ha risollevato notevolmente gli ascolti. Ma non solo anche la presenza dei tre opinionisti, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi è ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola Dei

Ultimamente si parla molto di Francesco Totti , complice un po' la moglie Ilary Blasi, conduttrice dell'Famosi che ha recentemente compiuto 40 anni; e un po' la sua apparizione in quel di Felicissima Sera al fianco del duo comico formata da Pio e Amedeo. Oggi però, se di Totti si vuol parlare, ...La fanciulla distrutta dal dolore, si rivolse ad una maga, nota per le sue capacità di mettere in comunicazione i vivi con le animemorti, che le diede appuntamento sull'di Torcello, in un ...La Sardegna si conferma ancora una volta un’Isola senza bambini, con un aumento significativo della percentuale di riduzione della natalità e 0,95 figli di per donna. Questo quanto emerge dal report I ...Manuela Ferrara tornata dall’Isola dei Famosi 2021 ha scoperto il “dibattito” sulle presunte protesi al suo lato b. Durante l’avventura di Manuela Ferrara all’isola ...