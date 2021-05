In Darfur la guerra non è mai finita

Ultime Notizie dalla rete : Darfur guerra

Internazionale

... in questa città sudanese di medie dimensioni che è capitale dello stato deloccidentale, ... Rovistando tra i resti della sua casa bruciata nel campo, creato per le persone in fuga dalla...... sarebbe stato ucciso durante uno scontro a fuoco mentre visitava il fronte dellacivile ..." uno degli stati meno stabili di tutto il continente " e a est la regione sudanese del, preda ...Da gennaio nuovi scontri e attacchi hanno colpito la regione occidentale del Sudan. Il ritiro della missione di pace e le difficoltà legate alla transizione politica alimentano il conflitto tra divers ...Ospite Antonella Napoli, direttrice di Focus on Africa e autrice de "IL vestito azzurro". Registrazione video del dibattito dal titolo "L'Emiciclo di Roberto Bertoni - Per tutti i ...