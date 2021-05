IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di martedi 4 maggio 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di martedì 4 maggio 2021: Leggi anche: Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 anticipazioni: Marta e Vittorio, che succede dopo il bacio con Dante? Marcello (Pietro Masotti) si sente con l’acqua alla gola e la situazione col Mantovano lo rende sempre più pessimista riguardo al futuro; per questo motivo decide di non confidare a Ludovica (Giulia Arena) i suoi pensieri. Maria (Chiara Russo), dopo aver scoperto del bacio di Rocco (Giancarlo Commare), affronta la sua rivale Irene (Francesca Del Fa); il bel siciliano invece chiede consiglio alla bionda venere per riconquistare la Puglisi. Il lancio del PARADISO in America è sempre più vicino e Marta (Gloria ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 3 maggio 2021)puntata de Il5 di martedì 4: Leggi anche: Il: Marta e Vittorio, che succede dopo il bacio con Dante? Marcello (Pietro Masotti) si sente con l’acqua alla gola e la situazione col Mantovano lo rende sempre più pessimista riguardo al futuro; per questo motivo decide di non confidare a Ludovica (Giulia Arena) i suoi pensieri. Maria (Chiara Russo), dopo aver scoperto del bacio di Rocco (Giancarlo Commare), affronta la sua rivale Irene (Francesca Del Fa); il bel siciliano invece chiede consiglio alla bionda venere per riconquistare la Puglisi. Il lancio delin America è sempre più vicino e Marta (Gloria ...

