GP del Portogallo | Binotto | “Usciamo delusi”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Laone didopo il GP del: “La pista poteva favorirci ma già sabato non siamo stati perfetti con Leclerc”. È unevidentemente e visibilmente deluso quello che commenta il GP del, con le Ferrari e al sesto e all’undicesimo posto con Leclerc e Sainz. Un piazzamento deludente nonostante il fine settimana fosse iniziato bene, con segnali positivi da entrambi i piloti. Charles Leclercdopo il GP del: “, volevamo un risultato migliore”ha parlato di un fine settimana difficile e ha ammesso che con Sainz c’è stato un errore nella scelta della strategia. L’idea dei ferraristi era quella di centrare un undercut che invece non ha ...

ilmessaggeroit : Portogallo, il ponte sospeso più lungo del mondo apre alle visite - leonardoleonef : RT @F1RaiContext: Il servizio di Gianfranco Mazzoni sul Gran Premio del Portogallo di ieri. 81 secondi ben spesi ?? - _patariko : RT @F1RaiContext: Il servizio di Gianfranco Mazzoni sul Gran Premio del Portogallo di ieri. 81 secondi ben spesi ?? - Mterryf1 : RT @F1RaiContext: Il servizio di Gianfranco Mazzoni sul Gran Premio del Portogallo di ieri. 81 secondi ben spesi ?? - fuoripistanet : Last Lap-Gara 3: un pisolino sulle montagne russe del Portogallo -

Ultime Notizie dalla rete : del Portogallo

...sarebbero calate10 percento dal 2010 oggi. Un andamento negativo che però non riguarda solo l'Italia visto che ad "alleggerirsi" sono state anche le buste paga dei colleghi di Spagna,,...In base alle disposizioniCentro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ... Anche su questa tematica per ora c'è difformità di azione, basti pensare che illo impone a ...Fabio Quartararo ha parlato del problema al braccio che gli ha impedito di conquistare la vittoria nel GP di Spagna.Ecco gli orari per non perdersi in TV il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione 2021 di Formula 1 ...