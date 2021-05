Gilles Rocca | ecco il messaggio della fidanzata Miriam

66Kindle : RT @clelia_caramia: vorrei avere la stessa facilità nel cambiare umore come ha fatto Gilles Rocca nell’ultimo daytime… QUESTA È FOLLIA, SU… - Ele75480142 : RT @txzorzi: “Gilles rocca c’è, c’è ancora” Che culo #aperitivoconTommy - clelia_caramia : vorrei avere la stessa facilità nel cambiare umore come ha fatto Gilles Rocca nell’ultimo daytime… QUESTA È FOLLIA… - paolamainardii1 : RT @txzorzi: “Gilles rocca c’è, c’è ancora” Che culo #aperitivoconTommy - Laura80972559 : RT @txzorzi: “Gilles rocca c’è, c’è ancora” Che culo #aperitivoconTommy -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

Proprio quest'ultimo nella scorsa puntata si è schierato contro i naufraghi rei di essere bugiardi e di essersi organizzati per nominareproprio come ha rivelato anche Miryea Stabile. ...In nomination ci sono, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò . Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi il gruppo dei Primitivi si è messo d'accordo nel nominare in blocco...Gilles Rocca si ritira dall'Isola dei Famosi? E' questa l'ipotesi che si sta facendo strada nelle ultime ore e che riguarda il giovane.Uomini in lacrime e donne strateghe all’Isola dei Famosi 2021. E Valentina Persia attacca Gilles Rocca: “Mi ha stufato, se ne ...