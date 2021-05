Formula Uno | classifica costruttori | pronostici rispettati | Mercedes in vetta

(Di lunedì 3 maggio 2021) Frecce d’argento davanti a tutte inseguite da un toro smanioso di incornare chi gli sta davanti. La grande sorpresa è portata dal terzo incomodo chiamato McLaren che, a debita distanza dai due leviatani, cerca di tenere il passo curva su curva. Arranca terribilmente, invece, il cavallino rampante della Ferrari. Ancora a zero punti l’Alfa Romeo Racing.Uno, ecco laaggiornata dopo tre tappe del Mondiale 2021 della F1.Uno,: frecce d’argento inseguite dal toro. Arranca il cavallino non più rampante Tutto, praticamente, secondo i piani. Dopo lo sventolio della bandiera a scacchi del GP di Portogallo disputato a Portimao, il Mondiale 2021 diUno ha archiviato ufficialmente anche la terza corsa di ...

Un pilota della caratura di Max Verstappen non può e non deve farsi fregare dalle normative sui track limits. E quanto successo nella gara di Portimao ne è la dimostrazione ...
Al termine del GP del Portogallo abbiamo stilato le pagelle del terzo appuntamento stagionale, che ha visto triofare Hamilton ...