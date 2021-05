Fondazione Cariplo | bilancio 2020 si chiude con avanzo di 164 | 7 milioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – La Commissione Centrale di Beneficenza, l'organo di indirizzo di, ha approvato all'unanimità il. L'attività filantropica complessiva ha visto erogazioni deliberate per 141,6di euro; queste risorse sono state destinate alla realizzazione di 1.395 progetti, nei diversi ambiti di intervento della. Novantaquattro progetti in campo ambientale per un valore di 10,37; 429 progetti a favore dell'arte e della cultura, con un impegno di 35,07di euro; 103 progetti nel settore della ricerca scientifica a fronte di un impegno di 19,17di euro; 725 iniziative per il sociale con un impegno di 56,42di euro. A queste attività, ...