Euro 2020: 4 calciatori del Napoli saranno vaccinati per giocare con l’Italia (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la giornata di oggi sono iniziate le vaccinazioni per i calciatori pre convocati dal C.T. Roberto Mancini per prendere parte al prossimo Europeo, quello che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso anno. saranno due gli hub utilizzati per la somministrazione dei vaccini: l’ospedale Spallanzani di Roma e la clinica Hummanitas di Milano. Tra le fila dei giocatori del Napoli ci saranno Lorenzo Insigne, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la giornata di oggi sono iniziate le vaccinazioni per ipre convocati dal C.T. Roberto Mancini per prendere parte al prossimopeo, quello che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso anno.due gli hub utilizzati per la somministrazione dei vaccini: l’ospedale Spallanzani di Roma e la clinica Hummanitas di Milano. Tra le fila dei giocatori delciLorenzo Insigne, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sportmediaset : #Nazionale, gli Azzurri di Mancini si vaccinano. #Zaniolo non in lista. #SportMediaset - Rinaldi_euro : Ma i legali incaricati dalla UE per la causa ad AstraZeneca sono gli stessi che hanno preparato il contratto nel 20… - ilriformista : In otto mesi del 2020, si legge nella “Relazione sulle remunerazioni 2021”, pagati 206 mila euro per alloggio e tra… - ombre_e_luci : RT @francescatotolo: Per l’esattezza, dal 2015 al 2020, l’Europa ha ALLOCATO all’Italia 748 milioni di euro (EROGATI 436 milioni) per l’acc… - sscalcionapoli1 : Italia, 4 azzurri tra i pre-convocati per Euro 2020: oggi le vaccinazioni #Euro2021 #ForzaNapoliSempre -