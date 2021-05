Domus Aventino | il 7 maggio apre Scatola Archeologica

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma –al pubblico ladella. Dal 7sara’ possibile visitare questo luogo straordinario che porta il visitatore all’interno di uno scavo archeologico, realizzato dalla Soprintendenza speciale di Roma insieme a Bnp Paribas Real Estate a piazza Albania. Il progetto, unico nel suo genere, racchiude archeologia, architettura e tecnologia, creando il primo sito museale all’interno di un complesso residenziale. Realizzati sotto la direzione della Soprintendenza speciale di Roma, gli scavi per il consolidamento antisismico dell’immobile iniziati nel 2014 da Bnp Paribas Real Estate hanno infatti consentito di riportare alla luce importantissimi ritrovamenti come mosaici, strutture e materiali che dall’VIII secolo avanti Cristo arrivano al III dopo ...

... : per la prima volta le telecamere televisive entreranno nella Privata Traiani, la casa ... l'. La squadra di Freedom si calerà attraverso un tombino nelle viscere di questo famoso colle ......dall'Italia Per la prima volta le telecamere del programma entrano nella Privata Traiani, la ... l'. La squadra di Freedom si cala attraverso un tombino nelle viscere di questo colle per ...A raccontare e valorizzare ulteriormente la storia di questo prezioso angolo di Roma, l’allestimento multimediale curato da Piero Angela e Paco Lanciano, che si avvale di video mapping e proiezioni. L ...Storia di una rinascita: dalla nuova veste di piazza Vittorio ai mille luoghi dell'enogastronomia, così è diventato una meta ambita per ...