Domenica In, Alessandra Amoroso: “Io mamma? Sono single, prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più” (Di lunedì 3 maggio 2021) Alessandra Amoroso è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In e con Mara Venier si è confidata a cuore aperto, toccando diversi temi privati tra cui quello della maternità. È stata la conduttrice a chiederle se avesse il desiderio di diventare mamma: “prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più. In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito l’amore. Ce lo siamo detti e va bene così. Sono single. Sto molto bene con me stessa. Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due”, ha spiegato Alessandra. Poi, Mara Venier ha mandato in onda a sopresa un videomessaggio dell’amica e collega Emma Marrone e la cantante si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021)è stata ospite dell’ultima puntata diIn e con Mara Venier si è confidata a cuore aperto, toccando diversi temi privati tra cui quello della maternità. È stata la conduttrice a chiederle se avesse il desiderio di diventare: “me lo, adnon me lopiù. In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito l’amore. Ce lo siamo detti e va bene così.. Sto molto bene con me stessa. Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due”, ha spiegato. Poi, Mara Venier ha mandato in onda a sopresa un videomessaggio dell’amica e collega Emma Marrone e la cantante si è ...

