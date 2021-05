Discorso sulla censura e su Fedez (Di lunedì 3 maggio 2021) Ho passato circa nove anni della mia vita professionale lontano dalla critica musicale e dal giornalismo. A grandi linee, si intende. Nel senso che dopo aver passato qualche anno lavorando in redazione, a Tutto Musica, e aver intrattenuto collaborazioni fisse con alcuni magazine, a un certo punto ho deciso di smettere, lasciando che questa parte del mio lavoro divenisse flebile, una minima parte, quasi opzionale. Il fatto è che, chiusa la parentesi di Tutto Musica, la mia collaborazione con Rolling Stone, all’epoca scrivevo con la rivista cartacea, ancora parte della Quadratum Editore, era a un punto morto. In sostanza mi chiedevano recensioni di dischi che poi non mi pubblicavano non perché fossero mal scritte, dai, non scherziamo, ma perché le mie recensioni avrebbero infastidito discografici o artisti, fatto che evidentemente non rientrava nelle intenzioni degli allora direttori, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Ho passato circa nove anni della mia vita professionale lontano dalla critica musicale e dal giornalismo. A grandi linee, si intende. Nel senso che dopo aver passato qualche anno lavorando in redazione, a Tutto Musica, e aver intrattenuto collaborazioni fisse con alcuni magazine, a un certo punto ho deciso di smettere, lasciando che questa parte del mio lavoro divenisse flebile, una minima parte, quasi opzionale. Il fatto è che, chiusa la parentesi di Tutto Musica, la mia collaborazione con Rolling Stone, all’epoca scrivevo con la rivista cartacea, ancora parte della Quadratum Editore, era a un punto morto. In sostanza mi chiedevano recensioni di dischi che poi non mi pubblicavano non perché fossero mal scritte, dai, non scherziamo, ma perché le mie recensioni avrebbero infastidito discografici o artisti, fatto che evidentemente non rientrava nelle intenzioni degli allora direttori, ...

