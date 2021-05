DIRETTA MotoGP | Test Jerez 3 maggio LIVE | Valentino Rossi migliora e chiude a 8 decimi da Vinales

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) LA CRONACA DELLA GIORNATA DI18.10 Non ci rimane che confermare la chiusura della giornata e ringraziarvi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di serata! 18.08 Pochissimi giri per Marc Marquez e Aleix Espargarò, mentre in casa Honda il migliore è risultato Takaaki Nakagami, quinto a 469 millesimi. Bene anche Pol Espargarò a 627. Alex Marquez si ferma in 15a posizione a 1.291. Per la KTM Miguel Oirasettimo a 629 millesimi, mentre Brad Binder è 11° a 819. 18.06 In casa Ducati il miglior è stato Johann Zarco, quinto a 556 millesimi dalla vetta, mentre Bagnaia e Miller non hanno forzato,ndo una quarantina di giri aa. "Pecco"decimo a 811 millesimi da ...