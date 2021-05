Covid, oggi 5.948 casi e 256 morti: il bollettino del 3 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 3 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 5.948 Decessi: 256 Tamponi effettuati: 121.829 Terapie intensive: -34 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 423.558 casi totali: 4.050.708 Decessi: 121.433 Guariti: 3.505.717 In Italia oggi, lunedì 3 maggio 2021, si registrano 5.948 nuovi positivi e 256 morti. Ieri c’erano stati 9.148 nuovi casi e 144 morti. In totale sono stati effettuati 121.829 tamponi (ieri erano stati 156.872). Il tasso di positività è al 4,9%, in calo rispetto al 5,8 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 423.558 (-7.348). Il bilancio delle vittime ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 5.948 Decessi: 256 Tamponi effettuati: 121.829 Terapie intensive: -34 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 423.558totali: 4.050.708 Decessi: 121.433 Guariti: 3.505.717 In Italia, lunedì 32021, si registrano 5.948 nuovi positivi e 256. Ieri c’erano stati 9.148 nuovie 144. In totale sono stati effettuati 121.829 tamponi (ieri erano stati 156.872). Il tasso di positività è al 4,9%, in calo rispetto al 5,8 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono 423.558 (-7.348). Il bilancio delle vittime ...

ASmerilli : ?? “I segnali di ripresa ci sono: è importante la direzione che prendiamo. Papa Francesco ci ha detto che non si pos… - Agenzia_Ansa : 'Ad oggi non ci sono casi di variante indiana' nella comunità Sikh del Lazio. Lo ha detto il presidente della Regio… - antoniospadaro : Un esempio della internazionalità virtuosa de La Civiltà Cattolica: oggi sulla rivista cinese ???? l’articolo del… - lifestyleblogit : Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 51 contagi e 3 morti: bollettino 3 maggio - - _comedicoio_ : RT @pippocalippo_: Pazzesco come oggi pomeriggio dovevo studiare ma non ho fatto un cazzo. Non so se anche a voi succede ma con sta roba de… -