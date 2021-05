Covid, Brusaferro: «Per evitare che i contagi aumentino è necessaria prudenza» (Di lunedì 3 maggio 2021) Silvio Brusaferro, presidente dell'ISS e portavoce del Cts, ha rilasciato una lunga intervista alla Stampa per aggiornare la popolazione italiana in merito alla situazione Covid nel nostro Paese. In questo momento ci troviamo secondo lui in una «fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus». L'esperto ha spiegato che nonostante il numero dei contagi stia diminuendo, «Per evitare che la curva torni a crescere serve intervenire a tre livelli». Nello specifico, secondo Brusaferro è fondamentale «continuare a vaccinare al ritmo sostenuto di questi ultimi giorni», ma anche «monitorare bene la situazione e intervenire localmente dove necessario». Infine, il terzo punto cruciale per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità consiste nel «continuare ad ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 maggio 2021) Silvio, presidente dell'ISS e portavoce del Cts, ha rilasciato una lunga intervista alla Stampa per aggiornare la popolazione italiana in merito alla situazionenel nostro Paese. In questo momento ci troviamo secondo lui in una «fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus». L'esperto ha spiegato che nonostante il numero deistia diminuendo, «Perche la curva torni a crescere serve intervenire a tre livelli». Nello specifico, secondoè fondamentale «continuare a vaccinare al ritmo sostenuto di questi ultimi giorni», ma anche «monitorare bene la situazione e intervenire localmente dove necessario». Infine, il terzo punto cruciale per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità consiste nel «continuare ad ...

