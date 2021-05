Concerto del 1° maggio, Emma: “Do tutto il mio sostegno a Fedez” (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Da Vasco Rossi a Ermal Meta, da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale ai 99 Posse, da Emma a Paola Turci, fino ad arrivare ad Adriano Celentano è un coro unanime, rafforzato da like, cuori, emoji di applausi a Fedez per dire no a ogni tipo di censura e sì alla lotta per i diritti civili. Questo quanto affermato da Emma (foto): «Do tutto il mio sostegno a Fedez! Lo stesso che avrei voluto ricevere io tutte le volte che in questi anni mi sono esposta mettendoci la faccia e mi è stato detto dai politici: ‘pensa a cantare’». L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Da Vasco Rossi a Ermal Meta, da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale ai 99 Posse, daa Paola Turci, fino ad arrivare ad Adriano Celentano è un coro unanime, rafforzato da like, cuori, emoji di applausi aper dire no a ogni tipo di censura e sì alla lotta per i diritti civili. Questo quanto affermato da(foto): «Doil mio! Lo stesso che avrei voluto ricevere io tutte le volte che in questi anni mi sono esposta mettendoci la faccia e mi è stato detto dai politici: ‘pensa a cantare’». L'articolo L'Opinionista.

