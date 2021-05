Caso Vannini: la Cassazione ha deciso – Ecco le condanne per i Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Caso Vannini – Oggi 3 maggio 2021 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su uno dei casi che ha sollevato maggiormente l’opinione pubblica italiana. La Suprema Corte di Cassazione ha deciso ed ha confermato le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli e di 9 anni e 4 anni per Martina Pezzillo, Martina e Federico Ciontoli. La famiglia Ciontoli questa sera si costituirà in carcere per scontare le pena ormai definitiva.Marco Vannini è morto nella loro casa di Ladispoli la notte tra il 17 ed il 18 maggio 2015. Il padre della vittima ha commentato con un sEcco “Finalmente è stata fatta giustizia”. Mentre la mamma Marina ha dichiarato “Ci abbiamo creduto fino alla fine”. La Corte di ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 3 maggio 2021)– Oggi 3 maggio 2021 la Suprema Corte disi è pronunciata su uno dei casi che ha sollevato maggiormente l’opinione pubblica italiana. La Suprema Corte dihaed ha confermato lea 14 anni per Antonioe di 9 anni e 4 anni per Martina Pezzillo, Martina e Federico. La famigliaquesta sera si costituirà in carcere per scontare le pena ormai definitiva.Marcoè morto nella loro casa di Ladispoli la notte tra il 17 ed il 18 maggio 2015. Il padre della vittima ha commentato con un s“Finalmente è stata fatta giustizia”. Mentre la mamma Marina ha dichiarato “Ci abbiamo creduto fino alla fine”. La Corte di ...

