Caso Ciro Grillo | nuovo avviso di conclusione delle indagini | modificato un capo di imputazione

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovi sviluppi sul. La procura di Tempio Pausania ha depositato ildi. L’inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo vede indagati quattro giovani, tra cui, il figlio del garante del M5S. Ad accusarli, nel luglio del 2019, una studentessa italo-norvegese di 19 anni in vacanza in Costa Smeralda. Rimangono le accuse di violenza sessuale di gruppo, mentre è stato, come anticipato nei giorni scorsi dall’Adnkronos, uno dei capi diuno dei capi diI pm, in particolare, hanno ...