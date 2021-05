Car policy - La flotta di Ermenegildo Zegna diventa green

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il gruppo, da anni legato a un rapporto di collaborazione con FCA per gli interni di lusso (soprattutto delle Maserati), ha annunciato di voler allestire entro il 2025 unaaziendale iteramente: l'obiettivo verrà perseguito attraverso una partnership ad ampio spettro con Stellantis. I commenti. La nuova cardell'azienda di lusso, infatti, prevede la composizione di una lista di vetture aziendali contenente solo modelli ibridi plug-in o full electric, per un parco auto composto, ad oggi, da oltre 200 vetture. Sono molto orgoglioso della partnership con il gruppo Stellantis, con il quale condividiamo valori e la visione per costruire insieme un mondo migliore" ha detto il ceo di, Gildo. Dello ...

