Cambiano i colori delle regioni: cosa si può fare (e cosa no) dal 3 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovi colori delle regioni: una regione in zona rossa, cinque in zona arancione e la restante parte dell’Italia in zona gialla. Dopo le riaperture del 26 aprile, per la settimana che inizia oggi, lunedì 3 maggio, ecco quali saranno le regole in Italia. Il Paese inizia la settimana con una mappa in prevalenza gialla, dopo gli ultimi dati covid del monitoraggio. A livello nazionale, l’ultimo report ha registrato l’indice Rt a 0.85 e l’incidenza a 146 casi su 100mila abitanti. Il weekend si è chiuso con una giornata caratterizzata da 9.148 contagi e 144 morti, con un tasso di positività al 5,8%: si tratta di dati probabilmente condizionati dal ‘ritmo ridotto’ legato al primo maggio. Con la sola Valle d’Aosta in zona rossa e gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovi: una regione in zona rossa, cinque in zona arancione e la restante parte dell’Italia in zona gialla. Dopo le riaperture del 26 aprile, per la settimana che inizia oggi, lunedì 3, ecco quali saranno le regole in Italia. Il Paese inizia la settimana con una mappa in prevalenza gialla, dopo gli ultimi dati covid del monitoraggio. A livello nazionale, l’ultimo report ha registrato l’indice Rt a 0.85 e l’incidenza a 146 casi su 100mila abitanti. Il weekend si è chiuso con una giornata caratterizzata da 9.148 contagi e 144 morti, con un tasso di positività al 5,8%: si tratta di dati probabilmente condizionati dal ‘ritmo ridotto’ legato al primo. Con la sola Valle d’Aosta in zona rossa e gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le ...

