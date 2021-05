Bimbo di 5 mesi muore di trombosi diffusa due giorni dopo la vaccinazione COVID della madre

(Di lunedì 3 maggio 2021) Undi cinqueè morto dueche laha ricevuto la seconda dose del vaccino sperimentale Pfizer / BioNTech. L’incidente è stato segnalato al Vaccine Adverse Event Recording System il 4 aprile dal medico che ha cercato di salvare la vita al bambino. Il rapporto (che può essere trovato qui con il codice VAERS ID – 1166062) spiega in dettaglio che ladel bambino aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer il 17 marzo, mentre era al lavoro. Il giornoil suo bambino di cinque, ancora allattato al seno, aveva sviluppato un’eruzione cutanea e piangeva in modo inconsolabile. Il bambino si era rifiutato di mangiare ed era sopraggiunto uno stato febbrile. Il medico che ha scritto il rapporto ...

poliziadistato : Per Annamaria perdere Mary, il suo cane guida, è stato un dramma. I poliziotti delle Volanti di Livorno l'hanno tro… - gioiami68701904 : RT @bisagnino: Bimbo di 5 mesi muore dopo che la mamma, che lo allatta al seno, ha fatto il vaccino Pfitzer - Anna302478978 : RT @bisagnino: Bimbo di 5 mesi muore dopo che la mamma, che lo allatta al seno, ha fatto il vaccino Pfitzer - forestale82 : RT @poliziadistato: Per Annamaria perdere Mary, il suo cane guida, è stato un dramma. I poliziotti delle Volanti di Livorno l'hanno trovata… - LauraCarrese : RT @bisagnino: Bimbo di 5 mesi muore dopo che la mamma, che lo allatta al seno, ha fatto il vaccino Pfitzer -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo mesi

Cinque gli appuntamenti con personale educativo e con un'ostetrica del consultorio ASLBI: dalla condivisione di gioie e fatiche dei primi, ai tanti modi per giocare con il tuoman mano che ...C'è anche unpiccolo. 'Ha seie mezzo - dice il padre - ed è la prima volta che possiamo portarlo al parco con i nostri amici'.LEGGI ANCHE: COVID IN GRAVIDANZA: LE CONSEGUENZE PER MAMMA E BEBE‘ Neonato guarisce dal virus, “abbiamo vinto una battaglia”: il racconto della madre per dare speranza Pedro ...Come gestire l'alimentazione del bambino quando è dai nonni? Ecco la risposta del pediatra su GravidanzaOnLine.