Auto | Auto | ad aprile 145 033 immatricolazioni | -14 | 5% su marzo

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – La fine degli incentivi per la fascia di vetture più 'popolari' ha pesato nettamente sui risultati del mercato Automobilistico ad aprile che – in base ai dati appena diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità – ha chiuso il mese con 145.033 nuove immatricolazioni, pari a una riduzione del -14,5% sul mese precedente (che aveva vinto 169.684 nuove Auto vendute). Non essendo possibile il confronto con le 4.295 immatricolazioni di aprile 2020 (l'aumento sfiorerebbe il 3.300%), mese interamente segnato dal lockdown nazionale, resta il confronto con le quasi 175.000 unità dello stesso mese del 2019 (che vede un calo del 17,1%). Nei primi quattro mesi dell'anno sono 592.181 le unità immatricolate, in calo del ...

