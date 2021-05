A Taranto tutto pronto per SailGP (Di lunedì 3 maggio 2021) tutto pronto a Taranto per la tappa europea di SailGP, il campionato velico mondiale, la competizione di punta per i catamarani F50. Domani, Martedì 4 maggio alle 12 il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il COO di SailGP, Julien Di Biase, presenteranno il programma dell’evento; interverrà, per i dettagli tecnici e relativi alla fruizione dello spettacolo – Fabrizio Manzulli, assessore allo Sviluppo economico e al marketing del Comune di Taranto. All’incontro con i giornalisti – collegato da remoto – ci sarà il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Grande attesa per il collegamento con Checco Bruni, unico italiano in gara, che partecipa con il Japan SailGP Team. Sarà possibile seguire la conferenza stampa collegandosi al ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 3 maggio 2021)per la tappa europea di, il campionato velico mondiale, la competizione di punta per i catamarani F50. Domani, Martedì 4 maggio alle 12 il sindaco di, Rinaldo Melucci, e il COO di, Julien Di Biase, presenteranno il programma dell’evento; interverrà, per i dettagli tecnici e relativi alla fruizione dello spettacolo – Fabrizio Manzulli, assessore allo Sviluppo economico e al marketing del Comune di. All’incontro con i giornalisti – collegato da remoto – ci sarà il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Grande attesa per il collegamento con Checco Bruni, unico italiano in gara, che partecipa con il JapanTeam. Sarà possibile seguire la conferenza stampa collegandosi al ...

