Walter Siti | Il neoimpegno fa male alla letteratura

(Di domenica 2 maggio 2021) Il paradosso è che l’ultimo libro diè “Contro l’impegno” (Rizzoli), eppure è il libro più militante che abbia scritto nella sua vita. Le sue Riflessioni sul Bene in(questo è il sottotitolo) usano tutte le armi della critica letteraria per combattere una battaglia in difesa della, nell’intento di proteggerla da un disastro che teme imminente, ovvero la sua estinzione. “”, dice, “ho dedicato la mia vita, ho creduto, e credo ancora, che sia uno strumento insostituibile per la conoscenza umana. Eppure, oggi mi guardo intorno e ho la netta sensazione che lanon venga più presa sul serio, che il modo di intendere lache ho conosciuto io, incentrata sulla profondità, sul potere ...

, premio Strega nel 2013, intervistato da Antonello Piroso per La Verità. Ha firmato un nuovo libro: ' Contro l'impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura'. Non da romanziere ma da ...