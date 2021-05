Viaggi, sei hotel con spa dove prendersi cura di sé (Di domenica 2 maggio 2021) Chenot Palace Weggis, Bagni di Pisa, Villa Eden, Fonteverde, hotel Terme Merano ed Adler Spa Resort THERMAE. Sei hotel tra Toscana, Alto Adige e Lucerna in Svizzera dove prendersi cura di sé, ricaricare le forze e dare un taglio ai mesi passati. La via della rinascita inizia da qui. Oltre, ovviamente a capsule room di nuova generazioni, acque termali dalle straordinarie proprietà benefiche, Sky Spa con affaccio sulle Alpi e trattamenti neuro acustici all’avanguardia ChenotChenot Alex Teuscher Chenot Palace Weggis Il brand Chenot oggi brilla di una nuova stella con il Chenot Palace Weggis, flagship del gruppo, affacciato sul lago di Lucerna, con vista spettacolare sulle vette del Monte Rigi e del Pilatus. Un ambiente a firma di Davide Macullo, il cui interior gioca sui caldi colori del crème, del ... Leggi su gqitalia (Di domenica 2 maggio 2021) Chenot Palace Weggis, Bagni di Pisa, Villa Eden, Fonteverde,Terme Merano ed Adler Spa Resort THERMAE. Seitra Toscana, Alto Adige e Lucerna in Svizzeradi sé, ricaricare le forze e dare un taglio ai mesi passati. La via della rinascita inizia da qui. Oltre, ovviamente a capsule room di nuova generazioni, acque termali dalle straordinarie proprietà benefiche, Sky Spa con affaccio sulle Alpi e trattamenti neuro acustici all’avanguardia ChenotChenot Alex Teuscher Chenot Palace Weggis Il brand Chenot oggi brilla di una nuova stella con il Chenot Palace Weggis, flagship del gruppo, affacciato sul lago di Lucerna, con vista spettacolare sulle vette del Monte Rigi e del Pilatus. Un ambiente a firma di Davide Macullo, il cui interior gioca sui caldi colori del crème, del ...

