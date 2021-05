Usa, i primi abitanti passarono dallo Stretto di Bering: lo studio italoamericano (Di domenica 2 maggio 2021) Quando e come i primi uomini abbiano raggiunto il continente Americano è una questione che da anni è al centro di un fervente dibattito scientifico. Quello che una volta sembrava essere un fatto noto, ora è stato definito “uno dei più grandi misteri del nostro tempo” (Fen Montaigne). La comprensione di quando, dove e come sia avvenuta questa migrazione può essere affrontata solo dall’insieme di più discipline, quali l’archeologia, l’antropologia, l’oceanografia, la geofisica e la geografia umana. Ora il lavoro The Bering Transitory Archipelago: Stepping-stones for the first Americans di Jerome E. Dobson (Università del Kansas, USA) Giorgio Spada (Università di Bologna) e Gaia Galassi (Università di Urbino) nato dalla collaborazione tra discipline diverse, propone una soluzione geografica basata su una ricostruzione della paleotopografia dello ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Quando e come iuomini abbiano raggiunto il continente Americano è una questione che da anni è al centro di un fervente dibattito scientifico. Quello che una volta sembrava essere un fatto noto, ora è stato definito “uno dei più grandi misteri del nostro tempo” (Fen Montaigne). La comprensione di quando, dove e come sia avvenuta questa migrazione può essere affrontata solo dall’insieme di più discipline, quali l’archeologia, l’antropologia, l’oceanografia, la geofisica e la geografia umana. Ora il lavoro TheTransitory Archipelago: Stepping-stones for the first Americans di Jerome E. Dobson (Università del Kansas, USA) Giorgio Spada (Università di Bologna) e Gaia Galassi (Università di Urbino) nato dalla collaborazione tra discipline diverse, propone una soluzione geografica basata su una ricostruzione della paleotopografia dello ...

