Uccisa, fatta a pezzi e ritrovata in un cassonetto. Il fidanzato trovato impiccato in casa, dramma a Bologna (Di domenica 2 maggio 2021) dramma a Bologna, il corpo di una donna di 31 anni è stato ritrovato fatto a pezzi in un cassonetto di periferia. Poco prima, la polizia aveva ritrovato quello del fidanzato in casa sua. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, l’uomo avrebbe lasciato un biglietto con su scritto diverse frasi in francese. A lanciare l’allarme sulla scomparsa della donna sono state le coinquiline che non l’avevano vista rientrare. Uccisa, fatta a pezzi e abbandonata in un cassonetto Una donna, Emma Pezemo di 31 anni, è stata ritrovata priva di vita e fatta a pezzi in un cassonetto nella ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 maggio 2021), il corpo di una donna di 31 anni è stato rifatto ain undi periferia. Poco prima, la polizia aveva riquello delinsua. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, l’uomo avrebbe lasciato un biglietto con su scritto diverse frasi in francese. A lanciare l’allarme sulla scomparsa della donna sono state le coinquiline che non l’avevano vista rientrare.e abbandonata in unUna donna, Emma Pezemo di 31 anni, è statapriva di vita ein unnella ...

