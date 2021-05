Torino | la carica dei tifosi | “Non infangate ancora la nostra storia” VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilè in lotta per la salvezza e iprovano a spingere la squadra. Oltre 300 supporters del club granata, come raccolta da un inviato di TMW, si sono infatti ritrovati all’esterno del Filadelfia per spronare ere la formazione di mister Nicola in vista della sfida contro il Parma, valida per la 34esima giornata di Serie A. Allenatore e giocatori sono usciti per ricevere tutto il calore del proprio pubblico. “Siamo qua per spingervi alla vittoria, nonla“, questo il messaggio dello striscione affisso all’esterno del quartier generale granata. Non si placano invece i cori di protesta nei confronti del presidente del club, Urbano Cairo. In alto le immagini dei. SportFace.