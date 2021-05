Tandemic | l’abbronzatura in pandemia | ecco come accogliere il primo sole

Leggi su vanityfair

(Di domenica 2 maggio 2021) La primavera 2021 è arrivata dopo un lungo inverno pandemico, dopo più di un anno che siamo stati a casa come non mai. E, allora, i primi raggi di sole, giallo come i colori delle regioni in gran parte d’Italia, li vogliamo assaporare tutti, più che mai. Perché la sensazione di gioia che si prova sorseggiando uno spritz rinfrescante all’aperto, mentre la pelle assorbe tutta la vitamina D che può, è impareggiabile. E, cosa non secondaria (anzi!), abbiamo proprio la necessità di sbarazzarci della sfumatura grigia su viso e corpo e cominciare a colorarci di caramello dorato effetto sunkissed.