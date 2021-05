Serie C, Catanzaro-Monopoli: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 maggio 2021) In campo per il 38esimo turno ma non ultimo per le compagini del girone C di Serie C. Non saranno i triplici fischi di questa domenica a sancire la fine della stagione regolare. Con tre partite ancora a disposizione, Catanzaro-Monopoli si tinge di duttilità da secondo posto e di spiragli inusitati di playoff. I padroni di casa per suggellare una streak da capogiro e scrollarsi di dosso il peso dell’Avellino. Ospiti pugliesi, invece, investiti di seraficità da centro classifica proveranno un’insperata incursione al decimo posto della Casertana distante quattro punti su nove disponibili. Il momento del Catanzaro Nove gare da imbattuti, quattro successi di fila conditi da altrettante porte inviolate. Il Catanzaro ha annichilito avversari e rimontato classifiche in una seconda parte di stagione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) In campo per il 38esimo turno ma non ultimo per le compagini del girone C diC. Non saranno i triplici fischi di questa domenica a sancire la fine della stagione regolare. Con tre partite ancora a disposizione,si tinge di duttilità da secondo posto e di spiragli inusitati di playoff. I padroni di casa per suggellare una streak da capogiro e scrollarsi di dosso il peso dell’Avellino. Ospiti pugliesi, invece, investiti di seraficità da centro classifica proveranno un’insperata incursione al decimo posto della Casertana distante quattro punti su nove disponibili. Il momento delNove gare da imbattuti, quattro successi di fila conditi da altrettante porte inviolate. Ilha annichilito avversari e rimontato classifiche in una seconda parte di stagione di ...

1903_yay : @DeMarkeDLC FM2010 Serie C2 Catanzaro - emen_risso : RT @QuattroZero: Ultima ma non meno importante! Questo fine settimana, la #CoppaItaliaFutsal di Serie B incoronerà i nuovi Re della 3ª div… - QuattroZero : Ultima ma non meno importante! Questo fine settimana, la #CoppaItaliaFutsal di Serie B incoronerà i nuovi Re della… - barinelpallone : Serie C, designazioni arbitrali: Bari-Bisceglie a Monaldi di Macerata, Catanzaro-Monopoli a Cudini di Fermo. I prec… - LaCnews24 : Serie C, il Catanzaro sogna la promozione: ecco quanto vale il secondo posto #calabrianotizie #newscalabria -