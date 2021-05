Samp-Roma 2-0 | giallorossi ancora k o

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Ladoria batte laper 2-0 nel posticipo della 34esima giornata della Serie A. I blucerchiati sbloccano il risultato in chiusura di primo tempo, complice un disimpegno errato del portiere giallorosso Fuzato. Thorsby serve Silva che non sbaglia: 1-0. Il rinnovo arriva al 66? con Jankto, che fa centro con un preciso diagonale. Lapotrebbe riaprire il match al 70?, ma Dzeko si fa parare il rigore da Audero. Lasale a 45 punti e chiude in scioltezza la stagione. La, ferma a 55 e ormai senza reali obiettivi dopo il pesante k.o. nella semifinale d’andata di Europa League, rischia di perdere il settimo posto: il Sassuolo è a 2 lunghezze. L'articolo proviene da CityNews.

Sorride Ranieri che si toglie la soddisfazione di battere la 'sua'dopo 12 anni, sorride lache è stata premiata al termine di una gara giocata con ben altra attenzione e determinazione. <<...Commenta per primo Claudio Ranieri , allenatore della Sampdoria, ha commentato a Sky Sport il match vinto contro la: 'Conte ha fatto un capolavoro, sono proprio felice per lui. È un lavoratore serio, determinato e ci mette l'anima. Può risultare antipatico, a me no'. PRESTAZIONE - 'Sono soddisfatto perché la ...Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha elogiato la prestazione di Adrien Silva contro la Roma: le sue parole Claudio Ranieri ha elogiato la prestazione offerta da Adrien Silva contro la Roma.Con quattro giornate d’anticipo l’Inter conquista aritmeticamente il suo 19esimo scudetto, Roma fuori dalla Champions League Serie A 34esima giornata Serie A – A quattro giornate dalla fine, in netto ...