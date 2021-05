Quelli che il calcio, gli ospiti dell’ultima puntata del 2 maggio 2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Il 2 maggio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la ventiquattresima ed ultima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nell’ultima puntata, potrebbe essere la domenica in cui lo scudetto potrebbe essere assegnato all’Inter, il primo a una squadra diversa dalla Juventus dopo nove anni di dominio incontrastato dei bianconeri. È pronta a festeggiare in studio una mini-curva interista composta dal comico Enrico Bertolino e dal giornalista Fabrizio Biasin. Ci ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 2 maggio 2021) Il 2, alle 14:00 su Raidue, va in onda la ventiquattresima ed ultimadella 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nell’ultima, potrebbe essere la domenica in cui lo scudetto potrebbe essere assegnato all’Inter, il primo a una squadra diversa dalla Juventus dopo nove anni di dominio incontrastato dei bianconeri. È pronta a festeggiare in studio una mini-curva interista composta dal comico Enrico Bertolino e dal giornalista Fabrizio Biasin. Ci ...

