Pif vince la sua battaglia: la strada che portava il nome del ministro fascista ora sarà dedicata a Siani (Di domenica 2 maggio 2021) “Noi abbiamo cominciato la battaglia e forse oggi è il giorno del trionfo, della vittoria”. A parlare dai microfoni di Radio Capital è Pif, che negli ultimi mesi aveva portato avanti una battaglia per far cambiare il nome di una via del comune di Vairano, che era intitolata a un ministro fascista. Spiega la storia in diretta nella trasmissione che conduce in radio “I Sopravvissuti”: “In questo comune (Vairano) c’era una via intitolata a Giuseppe Bottai, che era un fascista importante. Ha firmato il manifesto della razza e si è occupato di fare il censimento degli studenti e professori ebrei per gettarli fuori sostanzialmente, era quindi orgogliosamente fascista. Noi abbiamo cominciato questa battaglia per convincere il Comune a ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “Noi abbiamo cominciato lae forse oggi è il giorno del trionfo, della vittoria”. A parlare dai microfoni di Radio Capital è Pif, che negli ultimi mesi aveva portato avanti unaper far cambiare ildi una via del comune di Vairano, che era intitolata a un. Spiega la storia in diretta nella trasmissione che conduce in radio “I Sopravvissuti”: “In questo comune (Vairano) c’era una via intitolata a Giuseppe Bottai, che era unimportante. Ha firmato il manifesto della razza e si è occupato di fare il censimento degli studenti e professori ebrei per gettarli fuori sostanzialmente, era quindi orgogliosamente. Noi abbiamo cominciato questaper conre il Comune a ...

Ultime Notizie dalla rete : Pif vince Caserta, Pif vince la battaglia per cancellare il nome del fascista dalla via: sarà intitolata a Siani Dopo una crociata portata avanti per mesi, il comune casertano di Vairano Patenora avrà una via dedicata a Giancarlo Siani. Lo hanno annunciato ai microfoni di Radio Capital Pif e Michele Astori durante il loro programma 'I Sopravvissuti', commentando la notizia col sindaco di Vairano Bartolomeo Cantelmo. Via Giuseppe Bottai (ministro fascista) verrà così intitolata a '...

