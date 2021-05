Olimpiadi nazionali di Fisica, ecco i nomi dei 10 vincitori (Di domenica 2 maggio 2021) Si è tenuta ieri, online, la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori delle XXXV Olimpiadi nazionali di Fisica. In 61 hanno affrontato la sfida finale per il podio, venerdì e sabato. Dieci sono stati i vincitori assoluti. Le studentesse e gli studenti partecipanti – per questa edizione delle Olimpiadi - sono stati circa 25.000, provenienti da 580 scuole di tutta Italia e dalle scuole italiane all’estero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 maggio 2021) Si è tenuta ieri, online, la cerimonia di premiazione degli studentidelle XXXVdi. In 61 hanno affrontato la sfida finale per il podio, venerdì e sabato. Dieci sono stati iassoluti. Le studentesse e gli studenti partecipanti – per questa edizione delle- sono stati circa 25.000, provenienti da 580 scuole di tutta Italia e dalle scuole italiane all’estero. L'articolo .

orizzontescuola : Olimpiadi nazionali di Fisica, ecco i nomi dei 10 vincitori - AgenziaOpinione : MINISTERO ISTRUZIONE * SCUOLA – OLIMPIADI NAZIONALI DI FISICA: « MARCO RICCI DEL LICEO SCIENTIFICO “ GALILEO GALILE… - IlVal_79 : @NackaSkoglund89 Con gli Europei, le Olimpiadi e molti nazionali che torneranno tardi, penso la metteranno a Natale come negli ultimi anni. - BortoneMauro : RT @LecceSette: Olimpiadi nazionali di fisica: medaglia d’argento per uno studente salentino - LecceSette : Olimpiadi nazionali di fisica: medaglia d’argento per uno studente salentino -