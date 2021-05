“Non solo per amore” Imma Battaglia svela il retroscena sul matrimonio (Di domenica 2 maggio 2021) Mara Venier ha avuto ospiti in studio Eva Grimaldi ed Imma Battaglia. La coppia ha fatto delle rivelazioni piuttosto curiose. Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno rilasciato una lunga intervista… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 2 maggio 2021) Mara Venier ha avuto ospiti in studio Eva Grimaldi ed. La coppia ha fatto delle rivelazioni piuttosto curiose. Eva Grimaldi ehanno rilasciato una lunga intervista… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

insopportabile : Quando una battaglia politica è costretto a farla un cantante a un concerto e non i politici in parlamento c'è qual… - EnricoLetta : Condivido in pieno le parole di @Fedez e sono disponibile a parlare con la @LegaSalvini. Ma non trova argomenti di… - borghi_claudio : @Fedez Secondo me un artista può fare quello che vuole. Faccio solo notare che basta una breve ricerca per scoprir… - hosoonno : RT @sheslayss: Uomini, se vi piace tanto il black humor, perché non lo fate sui tassi dei suicidi maschili? Sull'evirazione e sulla disfunz… - jupiterflea : uno co prova a mantenere la calma l’equilibrio la tranquillità la pace interiore la sanità solo che la vita si impe… -